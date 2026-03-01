Іран розпочав "найпотужнішу наступальну операцію" проти США та Ізраїлю

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно оголосив про старт "найпотужнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки" проти Ізраїлю та американських військових баз.

КВІР пригрозив помстою США та Ізраїлю

Що важливо розуміти, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) — військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за “захист Ісламської революції та її звершень”.

Саме КВІР оголосив про початок "найпотужнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки" проти Ізраїлю та американських військових баз — це сталося після того, як 28 лютого стало відомо про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Ба більше, повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура.

З заявою з цього приводу одразу виступив президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Він почав стверджувати, що ліквідація Хаменеї є "тяжким злочином", а також додав, що країна переходить до стадії повномасштабної відплати.

Іранський президент звернувся до США та Ізраїлю з попередженням: мовляв, іранська відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати.