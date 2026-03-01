Війна на Близькому Сході. Який сценарій вигідний для України

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос детально проаналізував розвиток подій на Близькому Сході. Він звернув увагу на те, що США та Ізраїль здійснюють другу хвилю повітряних ударів по об'єктах ППО, базах балістичних ракет та центрах управління КВІР, а це означає, що війна набирає обертів.
Головні тези:
- Наступні 24 години будуть вирішальними для існування іранського режиму.
- Його тотальний колапс буде максимально вигідним для України, однак якщо війна не буде тривалою.
Україна розраховує на падіння іранського режиму
Як зазначає експерт, 28 лютого ми отримали перші позитивні новини з Близького Сходу.
Насамперед йдеться про те, що США та Ізраїль своїми ударами змогли ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Ба більше, повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура та радника Алі Шамхані.
Що стосується ситуації в Ірані, то формально влада перейшла до Тимчасової ради керівництва (президент Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових).
Однак, що важливо розуміти, КВІР діє автономно, обіцяючи «найжорстокішу відплату».
Станом на сьогодні немає жодних ознак відкритого заколоту в армії, проте управління децентралізоване.
На переконання багатьох експертів, наступні 24 години будуть критичними для існування іранського режиму.
За його словами, ймовірність повного розблокування Ормузької протоки до ранку понеділка наразі оцінюється як низька.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-