Війна на Близькому Сході. Який сценарій вигідний для України
Категорія
Світ
Дата публікації

Війна на Близькому Сході. Який сценарій вигідний для України

Війна на Близькому Сході може завершитися вкрай позитивно для України
Read in English
Джерело:  online.ua

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос детально проаналізував розвиток подій на Близькому Сході. Він звернув увагу на те, що США та Ізраїль здійснюють другу хвилю повітряних ударів по об'єктах ППО, базах балістичних ракет та центрах управління КВІР, а це означає, що війна набирає обертів. 

Головні тези:

  • Наступні 24 години будуть вирішальними для існування іранського режиму.
  • Його тотальний колапс буде максимально вигідним для України, однак якщо війна не буде тривалою.

Україна розраховує на падіння іранського режиму

Як зазначає експерт, 28 лютого ми отримали перші позитивні новини з Близького Сходу.

Насамперед йдеться про те, що США та Ізраїль своїми ударами змогли ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Ба більше, повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура та радника Алі Шамхані.

Іранці завдали удару по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Більшість ракет і дронів перехоплена, але є також влучання в Ізраїлі (Тель-Авів, Рамат-Ган і Бней-Брак), ОАЕ (Абу-Дабі, Дубай) та Катарі (Доха). Уражена база 5-го флоту США в Бахрейні- сам флот виведений у море і не постраждав. Країни Затоки офіційно засудили агресію Ірану та заявили про право на відповідь.

Ігор Семиволос

Ігор Семиволос

Директор Центру близькосхідних досліджень

Що стосується ситуації в Ірані, то формально влада перейшла до Тимчасової ради керівництва (президент Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових).

Однак, що важливо розуміти, КВІР діє автономно, обіцяючи «найжорстокішу відплату».

Станом на сьогодні немає жодних ознак відкритого заколоту в армії, проте управління децентралізоване.

На переконання багатьох експертів, наступні 24 години будуть критичними для існування іранського режиму.

Якщо ввечері люди масово вийдуть на вулиці і не зустрінуть опору з боку КВІР, почнеться ефект доміно. Тим паче, що попереду 7 днів вихідних. Припускаю, з частиною нинішньої політичної еліти активно працюють, — наголошує Семиволос.

За його словами, ймовірність повного розблокування Ормузької протоки до ранку понеділка наразі оцінюється як низька.

Щодо України. Нам вигідний будь-який сценарій, що веде до внутрішньої дестабілізації ісламістської влади в Ірані, зі зрозумілих причин, які були вже неодноразово озвучені українськими очільниками. Нам також критично важливо, щоб війна завершилася якомога швидше і бажано поваленням режиму.

Ігор Семиволос

Ігор Семиволос

Директор Центру близькосхідних досліджень

