Тисячі іранців святкують ліквідацію Хаменеї на вулицях міст — відео

28 лютого офіційно стало відомо, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок удару, який завдали у межах спільної військової операції Ізраїль та США. Після цієї звістки тисячі іранців у різних куточках країни розпочали святкування.

Іранський режим дедалі ближче до краху

Згідно з даними іноземних журналістів, деякі іранці святкують новину про те, що аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Святкування почалися в кількох містах Ірану ще минулої ночі.

На кадрах з вулиць Ісфахана можна побачити, як люди радісно вигукують і сигналять автомобільними клаксонами.

Багато іранців зібралися біля багать, тоді як нічне небо освітлювали феєрверки.

Декілька родин загиблих протестувальників також святкували на вулицях і вдома.

Згідно з даними інформаційного агентства Reuters, святкування також відбувалися в Караджі — місті поблизу Тегерана.

Попри це, чимало подій на вулицях виглядають як проурядові заходи для вшанування пам’яті верховного лідера — хоча в Ірані ще ранній ранок, і пізніше протягом дня ситуація може змінитися.

У Тегерані зображення від інформаційних агентств показують людей на вулицях у жалобі, деякі тримають фотографії Хаменеї.