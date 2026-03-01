Тисячі іранців святкують ліквідацію Хаменеї на вулицях міст — відео
Алі Хаменеї
Джерело:  BBC

28 лютого офіційно стало відомо, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок удару, який завдали у межах спільної військової операції Ізраїль та США. Після цієї звістки тисячі іранців у різних куточках країни розпочали святкування.

Головні тези:

  • Іранське державне телебачення намагається створити ілюзію того, що багато людей оплакують Хаменеї.
  • Навіть після ліквідації свого лідера режим налаштований продовжувати бойові дії.

Іранський режим дедалі ближче до краху

Згідно з даними іноземних журналістів, деякі іранці святкують новину про те, що аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Святкування почалися в кількох містах Ірану ще минулої ночі.

На кадрах з вулиць Ісфахана можна побачити, як люди радісно вигукують і сигналять автомобільними клаксонами.

Багато іранців зібралися біля багать, тоді як нічне небо освітлювали феєрверки.

Декілька родин загиблих протестувальників також святкували на вулицях і вдома.

Згідно з даними інформаційного агентства Reuters, святкування також відбувалися в Караджі — місті поблизу Тегерана.

Попри це, чимало подій на вулицях виглядають як проурядові заходи для вшанування пам’яті верховного лідера — хоча в Ірані ще ранній ранок, і пізніше протягом дня ситуація може змінитися.

У Тегерані зображення від інформаційних агентств показують людей на вулицях у жалобі, деякі тримають фотографії Хаменеї.

