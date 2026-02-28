Трамп назвав головні причини початку військової операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану стала результатом провальних переговорів щодо ядерної угоди. При цьому він каже, що може закінчити кампанію за три дні.
Головні тези:
- Перевалені переговори щодо ядерної угоди виявились головною причиною військової операції проти Ірану за словами президента Трампа.
- Трамп вказав на довгострокову поведінку Ірану, що підштовхнула до прийняття рішення про проведення ударів проти країни.
Трамп атакував Іран через провал переговорів щодо ядерної угоди
Трамп назвав терміни продовження військової операції проти Ірану.
Він додав, що в будь-якому разі, Ірану знадобиться кілька років, щоб відправитися після сьогоднішньої атаки.
Також Дональд Трамп назвав дві основні причини, чому прийняв рішення завдати ударів. Перша з них — провела переговорів цього тижня, які вели його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Іранці наблизилися, а потім відступили — наблизилися, а потім відступили. З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди.
Другою причиною президент США назвав поведінку Ірану протягом останніх кількох десятиліть. Трамп уточнив, що працюючи над своєю промовою 27 лютого з приводу атаки, він доручив зібрати своїй команді інформацію про всі пов'язані з Іраном атаки по всьому світу за останні 25 років.
Також Трамп сказав, що Іран почав відновлення деяких ядерних об'єктів, які США та Ізраїль пошкодили під час 12-денної війни в червні 2025 року.
