Трамп назвав головні причини початку військової операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану стала результатом провальних переговорів щодо ядерної угоди. При цьому він каже, що може закінчити кампанію за три дні.

Трамп атакував Іран через провал переговорів щодо ядерної угоди

Трамп назвав терміни продовження військової операції проти Ірану.

Я можу затягнути процес і взяти все під свій контроль, або ж покінчити з цим за два-три. Дня і сказати іранцям: "Побачимося через кілька років, якщо ви почнете відновлювати (свої ядерні та ракетні програми — ред.). Дональд Трамп Президент США

Він додав, що в будь-якому разі, Ірану знадобиться кілька років, щоб відправитися після сьогоднішньої атаки.

Також Дональд Трамп назвав дві основні причини, чому прийняв рішення завдати ударів. Перша з них — провела переговорів цього тижня, які вели його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Іранці наблизилися, а потім відступили — наблизилися, а потім відступили. З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди.

Другою причиною президент США назвав поведінку Ірану протягом останніх кількох десятиліть. Трамп уточнив, що працюючи над своєю промовою 27 лютого з приводу атаки, він доручив зібрати своїй команді інформацію про всі пов'язані з Іраном атаки по всьому світу за останні 25 років.

Я бачив, що кожного місяця вони робили щось погане, щось підривали або вбивали когось.

Також Трамп сказав, що Іран почав відновлення деяких ядерних об'єктів, які США та Ізраїль пошкодили під час 12-денної війни в червні 2025 року.