Трамп оголосив масштабну військову операцію проти Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп оголосив масштабну військову операцію проти Ірану

The White House
Трамп підтвердив удари по Ірану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що США розпочали масштабну військову операцію проти іранського режиму. Просто зараз Штати разом із Ізраїлем завдають потужних ударів по силам ворога. Чимало вибухів прогриміло в Тегерані.

Головні тези:

  • Трамп розкрив, які цілі наказав знищити для падіння іранського режиму.
  • Він також закликав КВІР скласти зброю, поки не стало надто пізно.

Трамп підтвердив удари по Ірану

США почали масштабну військову операцію проти Ірану… Наша мета — знищення загрози і захист американського народу. Дії іранців напряму ставлять під загрозу сам Іран.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб в Ірана ніколи не було ядерної зброї.

Ми збираємося знищити іранські ракети і зрівняти із землею їх ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот, — наголосив Дональд Трамп.

Окрім того, американський лідер публічно закликав КВІР скласти зброю, або їх також буде знищено.

Нагадаємо, що КВІР — це Корпус вартових Ісламської революції. Фактично йдеться про військову гілку виконавчої влади Ісламської республіки Іран.

Відповідно до статті 150 конституції країни КВІР існує паралельно зі збройними силами Ірану та “відповідає за захист Ісламської революції та її звершень”.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає НПЗ "Албашнефть" після атаки дронів
“Бавовна” в Росії 27-28 лютого - останні подробиці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав ударів по Ірану та Лівану — фото і відео
Ізраїль атакує Іран та Ліван - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я підтримав би операцію проти режиму Ірану — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?