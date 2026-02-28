Трамп оголосив масштабну військову операцію проти Ірану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що США розпочали масштабну військову операцію проти іранського режиму. Просто зараз Штати разом із Ізраїлем завдають потужних ударів по силам ворога. Чимало вибухів прогриміло в Тегерані.
Головні тези:
- Трамп розкрив, які цілі наказав знищити для падіння іранського режиму.
- Він також закликав КВІР скласти зброю, поки не стало надто пізно.
Трамп підтвердив удари по Ірану
За словами очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб в Ірана ніколи не було ядерної зброї.
Окрім того, американський лідер публічно закликав КВІР скласти зброю, або їх також буде знищено.
Нагадаємо, що КВІР — це Корпус вартових Ісламської революції. Фактично йдеться про військову гілку виконавчої влади Ісламської республіки Іран.
Відповідно до статті 150 конституції країни КВІР існує паралельно зі збройними силами Ірану та “відповідає за захист Ісламської революції та її звершень”.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-