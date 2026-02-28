Ізраїль завдав ударів по Ірану та Лівану — фото і відео

Вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила, що почав завдавати превентивні удари по Ірану, а також атакував об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Ба більше, по всій території країни оголошено надзвичайний стан.

Ізраїль атакує Іран та Ліван — що відомо

З офіційною заявою одразу виступив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

За словами останнього, ЦАХАЛ розпочав превентивні удари по Ірану з метою усунення загроз для Держави Ізраїль.

Окрім того, Кац публічно оголосив "негайний надзвичайний стан по всій країні".

Нетаньяху охрестив цю операцію назвою “Рев Лева”.

Офіційний Тель-Авів також попередив, що повітряний простір країни закрито для цивільних рейсів.

Міністерство транспорту закликало громадян наразі не прибувати до аеропортів.

Влада стверджує, що оголосить про поновлення рейсів за 24 години до їх відновлення.

На цьому тлі ЦАХАЛ заявив про удари по інфраструктурі "Хезболли" на півдні Лівану як відповідь на "повторні порушення домовленостей про припинення вогню".

Згідно з останніми даними, під удари потрапили пускові позиції та підземні шахти, які, як зазначається, використовувалися для підготовки атак Ізраїлю.

В Тегерані повідомили про атаку на Міністерство розвідки, Міністерство оборони, Агентство з атомної енергії, президентський палац та будівля Вищої ради національної безпеки.

В Ірані заявили ЗМІ, що вони готуються до відплати і “вона буде нищівною”.