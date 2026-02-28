Израиль нанес удары по Ирану и Ливану — фото и видео

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что начал наносить превентивные удары по Ирану, а также атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана. Более того, по всей территории страны объявлено чрезвычайное положение.

Израиль атакует Иран и Ливан — что известно

С официальным заявлением сразу выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По словам последнего, ЦАХАЛ приступил к превентивным ударам по Ирану с целью устранения угроз для Государства Израиль.

Кроме того, Кац публично объявил "чрезвычайное положение по всей стране".

Нетаньяху окрестил эту операцию названием "Рев Льва".

Официальный Тель-Авив также предупредил, что воздушное пространство страны закрыто для гражданских рейсов.

Министерство транспорта призвало граждан не прибывать в аэропорты.

Власти утверждают, что объявят о возобновлении рейсов за 24 часа до их возобновления.

На этом фоне ЦАХАЛ заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на "повторные нарушения договоренностей о прекращении огня".

Согласно последним данным, под удары попали пусковые позиции и подземные шахты, которые, как указано, использовались для подготовки атак Израиля.

В Тегеране сообщили об атаке на Министерство разведки, Министерство обороны, Агентство по атомной энергии, президентский дворец и здание Высшего совета национальной безопасности.

В Иране заявили СМИ, что они готовятся к возмездию и "оно будет сокрушительным".