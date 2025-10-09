Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана США — Трамп

Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Дональд Трамп Президент США

По словам президента США, это означает, что все заложники уже совсем скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои войска в согласованную линию "как первый шаг к крепкому, долгосрочному и мирному миру".

Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью. Поделиться

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари подтвердил информацию президента США, однако добавил, что подробности соглашения по Газе будут объявлены позже.

Между тем у медиа есть информация, что мирное соглашение (видимо, полноценное) будет подписано уже сегодня, 9 октября, в Египте. Причем некоторые издания указывают, что это произойдет в 12:00 по местному времени.

The Times of Israel пишет, что исходя из слов двух источников, ХАМАС освободит всех живых заложников 11 октября.

Также после поста Трампа выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и заявил, что "с Божьей помощью мы вернем их всех домой".

ХАМАС подтвердил достижение соглашения и отметил, что высоко ценит усилия братских посредников в Катаре, Египте и Турции, а также усилия президента США Дональда Трампа.

Мы объявляем о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение войны в секторе Газа, вывод оккупационных войск, поставки гуманитарной помощи и обмен пленными, — цитирует группировку Al Mayadeen. Поделиться

Также по данным этого медиа, Трамп гарантирует прекращение войны и сначала вывод 70% израильских войск из Газы, после чего последует полный вывод.