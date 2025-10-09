Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана США — Трамп
Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана США — Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана США.

  • Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США при участии президента Дональда Трампа.
  • Соглашение включает освобождение заложников, отвод войск и обмен пленными между сторонами конфликта.
  • Мирное соглашение будет подписано в Египте, согласно информации из различных источников.

Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана.

По словам президента США, это означает, что все заложники уже совсем скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои войска в согласованную линию "как первый шаг к крепкому, долгосрочному и мирному миру".

Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари подтвердил информацию президента США, однако добавил, что подробности соглашения по Газе будут объявлены позже.

Между тем у медиа есть информация, что мирное соглашение (видимо, полноценное) будет подписано уже сегодня, 9 октября, в Египте. Причем некоторые издания указывают, что это произойдет в 12:00 по местному времени.

The Times of Israel пишет, что исходя из слов двух источников, ХАМАС освободит всех живых заложников 11 октября.

Также после поста Трампа выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и заявил, что "с Божьей помощью мы вернем их всех домой".

ХАМАС подтвердил достижение соглашения и отметил, что высоко ценит усилия братских посредников в Катаре, Египте и Турции, а также усилия президента США Дональда Трампа.

Мы объявляем о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение войны в секторе Газа, вывод оккупационных войск, поставки гуманитарной помощи и обмен пленными, — цитирует группировку Al Mayadeen.

Также по данным этого медиа, Трамп гарантирует прекращение войны и сначала вывод 70% израильских войск из Газы, после чего последует полный вывод.

Есть данные, что 20 из 48 израильских заложников, похищенных ХАМАСом, все еще живы. Израиль со своей стороны согласился освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, и 1700 палестинцев, задержанных Армией обороны Израиля в Газе с 7 октября.

