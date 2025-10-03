Трамп поставил жесткий ультиматум боевикам ХАМАС в Газе
Трамп поставил жесткий ультиматум боевикам ХАМАС в Газе

Трамп
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы террористическая группировка ХАМАС до конца недели согласилась на его мирный план для Газы, иначе его ждет "ад".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выдвинул ультиматум боевикам ХАМАС в Газе, требуя согласования его мирного плана до конца недели.
  • Трамп призывает ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль.
  • Соглашение между странами Ближнего Востока и США по прекращению конфликта в Газе должно быть достигнуто до установленного срока.

Трамп угрожает боевикам ХАМАС "адом"

В своем сообщении в Truth Social Трамп сказал, что бойцы ХАМАС понесли значительные потери в боях с Израилем, а большинство оставшихся окружены и могут быть уничтожены.

Однако, к счастью для ХАМАС, им дадут последний шанс! Крупные, могущественные и очень богатые страны Ближнего Востока и прилегающих к нему регионов вместе с Соединенными Штатами Америки договорились, с участием Израиля, о МИРе на Ближнем Востоке после 3000 лет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп имел в виду свой мирный план.

Президент США призвал ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью вечером в шесть (6) часов за Вашингтоном. Все страны подписали соглашение! Если это соглашение, которое является последним шансом, не будет заключено, ХАМАС накроет невиданный до сих пор ад.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Атака Израиля на Катар - первые подробности

