Трамп поставил жесткий ультиматум боевикам ХАМАС в Газе

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы террористическая группировка ХАМАС до конца недели согласилась на его мирный план для Газы, иначе его ждет "ад".
Главные тезисы
- Дональд Трамп выдвинул ультиматум боевикам ХАМАС в Газе, требуя согласования его мирного плана до конца недели.
- Трамп призывает ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль.
- Соглашение между странами Ближнего Востока и США по прекращению конфликта в Газе должно быть достигнуто до установленного срока.
Трамп угрожает боевикам ХАМАС "адом"
В своем сообщении в Truth Social Трамп сказал, что бойцы ХАМАС понесли значительные потери в боях с Израилем, а большинство оставшихся окружены и могут быть уничтожены.
Трамп имел в виду свой мирный план.
Президент США призвал ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.
Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.
