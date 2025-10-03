Трамп поставив жорсткий ультиматум бойовикам ХАМАС у Газі

Президент США Дональд Трамп зажадав, аби терористичне угруповання ХАМАС до кінця тижня погодилось на його мирний план для Гази, інакше на нього чекає "пекло".
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп вимагає від ХАМАС погодження його мирного плану для Гази до кінця тижня.
- Трамп погрожує бойовикам ХАМАС “пеклом” у разі невиконання угоди.
- Угода між країнами Близького Сходу та США стосовно припинення конфлікту в Газі повинна бути укладена до встановленого терміну.
Трамп погрожує бойовикам ХАМАС “пеклом”
У своєму дописі у Truth Social Трамп сказав, що бійці ХАМАС зазнали значних втрат у боях з Ізраїлем, а більшість тих, хто залишився, оточена та може бути знищена.
Трамп мав на увазі свій мирний план.
Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-