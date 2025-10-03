Трамп поставив жорсткий ультиматум бойовикам ХАМАС у Газі
Трамп поставив жорсткий ультиматум бойовикам ХАМАС у Газі

Трамп
Президент США Дональд Трамп зажадав, аби терористичне угруповання ХАМАС до кінця тижня погодилось на його мирний план для Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп вимагає від ХАМАС погодження його мирного плану для Гази до кінця тижня.
  • Трамп погрожує бойовикам ХАМАС “пеклом” у разі невиконання угоди.
  • Угода між країнами Близького Сходу та США стосовно припинення конфлікту в Газі повинна бути укладена до встановленого терміну.

Трамп погрожує бойовикам ХАМАС “пеклом”

У своєму дописі у Truth Social Трамп сказав, що бійці ХАМАС зазнали значних втрат у боях з Ізраїлем, а більшість тих, хто залишився, оточена та може бути знищена.

Однак, на щастя для ХАМАС, їм дадуть останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих до нього регіонів, разом із Сполученими Штатами Америки, домовилися, за участю Ізраїлю, про МИР на Близькому Сході після 3000 років.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп мав на увазі свій мирний план.

Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі ввечері о шостій (6) годині за Вашингтоном. Всі країни підписали угоду! Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде укладена, ХАМАС накриє небачене досі пекло.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

