Ізраїль і ХАМАС підписали першу частину мирного плану США — Трамп
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап мирного плану Сполучених Штатів за підтримки президента Дональда Трампа.
  • Угода передбачає звільнення заручників, відведення військ та обмін полоненими між сторонами конфлікту.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

З гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану.

За словами президента США, це означає, що всі заручники вже зовсім скоро будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії "як перший крок до міцного, довгострокового і мирного миру".

Це великий день для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і Туреччини, які працювали разом з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія стала реальністю.

Представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі підтвердив інформацію президента США, однак додав, що подробиці угоди щодо Гази буде оголошено пізніше.

Тим часом у медіа є інформація, що мирну угоду (мабуть, повноцінну) буде підписано вже сьогодні, 9 жовтня, в Єгипті. Причому деякі видання вказують, що це станеться о 12:00 за місцевим часом.

The Times of Israel пише, що виходячи зі слів двох джерел, ХАМАС звільнить усіх живих заручників 11 жовтня.

Також після посту Трампа виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і заявив, що "з Божою поміччю ми повернемо їх усіх додому".

ХАМАС підтвердив досягнення угоди і зазначив, що високо цінує зусилля "братніх посередників" у Катарі, Єгипті та Туреччині, а також зусилля президента США Дональда Трампа.

Ми оголошуємо про досягнення угоди, яка передбачає припинення війни в секторі Газа, виведення окупаційних військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими, — цитує угруповання видання Al Mayadeen.

Також за даними цього медіа, Трамп гарантує припинення війни і спочатку виведення 70% ізраїльських військ із Гази, після чого відбудеться повне виведення.

Є дані, що 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, усе ще живі. Ізраїль, зі свого боку, погодився звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, і 1700 палестинців, затриманих Армією оборони Ізраїлю в Газі з 7 жовтня.

