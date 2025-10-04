"Ворушіться!" Трамп закликав бойовиків ХАМАС швидше прийняти мирний план США
"Ворушіться!" Трамп закликав бойовиків ХАМАС швидше прийняти мирний план США

Президент США Дональд Трамп заявив, що "цінує" згоду Ізраїля на тимчасове припинення наступу в Газі. Тепер, за його словами, "ХАМАС має ворушитися".

Головні тези:

  • Трамп відреагував на тимчасове припинення наступу в Газі союзною реакцією Ізраїлю.
  • Президент США закликав бойовиків ХАМАС прийняти мирний план та вжити швидких заходів до повної демілітаризації.
  • Трамп підтримує справедливий підхід до урегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестинською Автономією.

Трамп закликав бойовиків ХАМАС швидше прийняти мирний план США

Про це він написав у власній соціальній мережі Truth Social.

Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс завершити звільнення заручників та мирну угоду. ХАМАС має ворушитися швидко, інакше всі ставки будуть скасовані. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає.

Також він закликав обидві сторони "зробити все швидко" та запевнив, що до них будуть "ставитися зі справедливістю".

3 жовтня Трамп заявив, що дає ХАМАС останній шанс прийняти його мирний план щодо Гази. Після цього Трамп заявив, що ХАМАС нібито готовий до тривалого миру.

Президент США закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб відкрити шлях до мирної угоди. Після вимоги Трампа вранці 4 жовтня Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа.

