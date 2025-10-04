"Шевелитесь!". Трамп призвал боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Газе. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".
Главные тезисы
- Дональд Трамп призывает боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США.
- Президент выступает за справедливый подход к урегулированию конфликта между Израилем и Палестинской автономией.
- Трамп дает ХАМАС последний шанс принять мирный план по Газе и призывает Израиль прекратить бомбардировки для мирного соглашения.
Трамп призвал боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться к справедливости".
Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ приостановить наступление на город Газа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-