"Шевелитесь!". Трамп призвал боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Газе. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".

Трамп призвал боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Я ценю, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают. Дональд Трамп Президент США

Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться к справедливости".

3 октября Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс принять его мирный план по Газе. После этого Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к продолжительному миру. Поделиться

Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ приостановить наступление на город Газа.