"Шевелитесь!". Трамп призвал боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США
Donald Trump
Трамп
Читати українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Газе. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп призывает боевиков ХАМАС побыстрее принять мирный план США.
  • Президент выступает за справедливый подход к урегулированию конфликта между Израилем и Палестинской автономией.
  • Трамп дает ХАМАС последний шанс принять мирный план по Газе и призывает Израиль прекратить бомбардировки для мирного соглашения.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Я ценю, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают.

Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться к справедливости".

3 октября Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс принять его мирный план по Газе. После этого Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к продолжительному миру.

Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ приостановить наступление на город Газа.

