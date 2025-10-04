Армия обороны Израиля прекращает наступательные операции в городе Газа — что дальше

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ прекратить наступательные операции в Газе. Это решение было принято на фоне активных усилий президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение войны с ХАМАС.

ЦАХАЛ прекращает военные действия в Газе

Начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эял Замер после встречи с высшими генералами для "особой оценки ситуации с развитием событий" приказал подготовиться "к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников", не уточняя, что именно предусматривает этот приказ.

Несмотря на приостановку наступательных действий, израильские военные продолжают осуществлять оборонные операции, поскольку замер также поручил войскам "устранить любую угрозу". Поделиться

Палестинские медиа сообщают, что отдельные удары все еще продолжаются. Четверо палестинцев погибли в результате авиаудара в районе Туфа, а артиллерийские обстрелы зафиксированы на севере Бурейджа, в центральной части Газы и в районе Хан-Юнис на юге сектора.

28 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что его план по урегулированию конфликта в Газе был положительно воспринят. Он также выразил надежду, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху поддержит инициативу во время запланированной на понедельник встречи в Белом доме.

29 сентября Дональд Трамп представил в Вашингтоне план прекращения огня в Газе на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

3 октября Дональд Трамп объявил дедлайн для ХАМАС по Газе. Он отметил, что в случае, если договоренность не будет достигнута к вечеру воскресенья, группировку будет ждать "такой ад, которого никто раньше не видел".

В тот же день группировка ХАМАС согласилась на некоторые элементы мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Газе.