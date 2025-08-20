ЦАХАЛ начал наступление на город Газа — что известно

Армия обороны Израиля наступление на город Газа в одноименном секторе. Окрестности города уже взяты под контроль израильскими военнослужащими.
Главные тезисы
- ЦАХАЛ начал наступление на город Газа в рамках операции по эвакуации гражданского населения и освобождению территории от группировки ХАМАС.
- Увеличение численности подразделений и рассылка повесток резервистам свидетельствуют о серьезном масштабе операции.
ЦАХАЛ начал наступление на город Газа
Спикер ЦАХАЛ бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. По его словам, для содержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции — только на этой неделе будут разосланы 60 тысяч повесток резервистам, а к концу августа — еще 20 тысяч.
Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также предоставления им гуманитарной и медицинской помощи.
По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
По данным ЦАХАЛ, пять дивизий армии обороны Израиля, состоящие из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что ЦАХАЛ намерена взять под контроль всю Газу. Однако, по его словам, Израиль не планирует оккупировать эту территорию, а лишь "освободить ее от ХАМАС". В августе Кабинет безопасности Израиля одобрил план Биньямина Нетаньяху по полному контролю над городом Газа.
