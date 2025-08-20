ЦАХАЛ начал наступление на город Газа — что известно

Армия обороны Израиля наступление на город Газа в одноименном секторе. Окрестности города уже взяты под контроль израильскими военнослужащими.

ЦАХАЛ начал наступление на город Газа

Спикер ЦАХАЛ бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. По его словам, для содержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции — только на этой неделе будут разосланы 60 тысяч повесток резервистам, а к концу августа — еще 20 тысяч.

Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также предоставления им гуманитарной и медицинской помощи.

По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, по данным СМИ, только 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название "Колесница Гидеона II". Поделиться

По данным ЦАХАЛ, пять дивизий армии обороны Израиля, состоящие из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.