ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа — що відомо

Армія оборони Ізраїлю наступ на місто Газа в однойменному секторі. Околиці міста вже взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.
Головні тези:
- ЦАХАЛ розпочав наступ на місто Газа, контроль над околицями вже передано ізраїльським військовослужбовцям.
- Збільшення чисельності підрозділів та розсилка повісток резервістам свідчать про серйозний масштаб операції.
- Ціллю операції є евакуація цивільного населення з Гази та звільнення території від угруповання ХАМАС.
ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа
Спікер ЦАХАЛ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції — тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня — ще 20 тисяч.
Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.
За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.
За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що ЦАХАЛ має намір взяти під контроль усю Газу. Однак, за його словами, Ізраїль не планує окуповувати цю територію, а лише "звільнити її від ХАМАС". В серпні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Біньяміна Нетаньягу щодо повного контролю над містом Газа.
