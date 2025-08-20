ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа — що відомо

Армія оборони Ізраїлю наступ на місто Газа в однойменному секторі. Околиці міста вже взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.

ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа

Спікер ЦАХАЛ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції — тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня — ще 20 тисяч.

Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.

За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.

Зазначимо, за даними ЗМІ, тільки 20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II".

За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.