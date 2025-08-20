ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа — що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа — що відомо

ЦАХАЛ
Read in English
Джерело:  The Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю наступ на місто Газа в однойменному секторі. Околиці міста вже взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ розпочав наступ на місто Газа, контроль над околицями вже передано ізраїльським військовослужбовцям.
  • Збільшення чисельності підрозділів та розсилка повісток резервістам свідчать про серйозний масштаб операції.
  • Ціллю операції є евакуація цивільного населення з Гази та звільнення території від угруповання ХАМАС.

ЦАХАЛ почав наступ на місто Газа

Спікер ЦАХАЛ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції — тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня — ще 20 тисяч.

Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.

За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.

Зазначимо, за даними ЗМІ, тільки 20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II".

За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що ЦАХАЛ має намір взяти під контроль усю Газу. Однак, за його словами, Ізраїль не планує окуповувати цю територію, а лише "звільнити її від ХАМАС". В серпні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Біньяміна Нетаньягу щодо повного контролю над містом Газа.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль атакував Генштаб Сирії — відео
Дамаск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль шокував Трампа новими бомбардуваннями
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою
ЦАХАЛ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?