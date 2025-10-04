Армія оборони Ізраїлю припиняє наступальні операції в місті Газа — що далі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступальні операції в місті Газа. Це рішення ухвалено на тлі активних зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни з ХАМАС.

ЦАХАЛ припиняє військові дії у Газі

Начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір після зустрічі з вищими генералами для "особливої оцінки ситуації з огляду на розвиток подій" наказав підготуватися "до реалізації першого етапу плану Трампа щодо звільнення заручників", не уточнюючи, що саме передбачає цей наказ.

Попри призупинення наступальних дій, ізраїльські військові продовжують здійснювати оборонні операції, оскільки Замір також доручив військам "усунути будь-яку загрозу". Поширити

Палестинські медіа повідомляють, що окремі удари все ще тривають. Четверо палестинців загинули внаслідок авіаудару в районі Туфа, а артилерійські обстріли зафіксовані на півночі Бурейджа, в центральній частині Гази, та в районі Хан-Юніс на півдні сектора.

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

Того ж дня угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Гази.