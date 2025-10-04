Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от властей Израиль немедленно остановить бомбардировки Газы. Президента США удовлетворило, что боевики ХАМАС заявили о готовности к установлению мира на Ближнем Востоке.

Трамп поверил ХАМАС

Новое заявление главы Белого дома опубликовано после того, как террористическая группировка ХАМАС ответила на его ультиматум.

Боевики начали уверять, что готовы освободить всех заложников для установления постоянного прекращения огня в Газе.

Именно поэтому, по убеждению Трампа, ХАМАС готов к продолжительному миру.

Израиль должен немедленно прекратить бомбардировку Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые нужно проработать. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, речь идет не только о Газе, но и о долгожданном мире на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома требует, чтобы ХАМАС до конца недели согласился на его мирный план для сектора Газа, иначе его ждет "ад".

Что важно понимать, боевики на самом деле отказались от ключевых положений мирного плана Дональда Трампа, в частности по созданию "Совета мира" для управления Газом и полного разоружения.