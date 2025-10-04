Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази

Американський лідер Дональд Трамп зажадав від влади Ізраїль негайно зупинити бомбардування Гази. Президента США задовольнило те, що бойовики ХАМАС заявили про готовність до встановлення миру на Близькому Сході.
Головні тези:
- Реакція ХАМАС на мирний план Трампа виявилася суперечливою.
- Однак навіть це цілком задовольнило американського лідера.
Трамп повірив ХАМАС
Нова заява очільника Білого дому опублікована після того, як терористичне угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум.
Бойовики почали запевняти, що готові звільнити всіх заручників з метою встановлення постійного припинення вогню в Газі.
Саме тому, на переконання Трампа, ХАМАС готовий до тривалого миру.
За словами американського лідера, йдеться не лише про Газу, а й про довгоочікуваний мир на Близькому Сході.
Очільник Білого дому вимагає, щоб ХАМАС до кінця тижня згодився на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".
Що важливо розуміти, бойовики насправді відмовилися від ключових положень мирного плану Дональда Трампа, зокрема щодо створення "Ради миру" для управління Газою та повного роззброєння.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-