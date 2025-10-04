Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази
Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази

Трамп повірив заяві бойовиків
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп зажадав від влади Ізраїль негайно зупинити бомбардування Гази. Президента США задовольнило те, що бойовики ХАМАС заявили про готовність до встановлення миру на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Реакція ХАМАС на мирний план Трампа виявилася суперечливою.
  • Однак навіть це цілком задовольнило американського лідера.

Трамп повірив ХАМАС

Нова заява очільника Білого дому опублікована після того, як терористичне угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум.

Бойовики почали запевняти, що готові звільнити всіх заручників з метою встановлення постійного припинення вогню в Газі.

Саме тому, на переконання Трампа, ХАМАС готовий до тривалого миру.

Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це занадто небезпечно. Ми вже обговорюємо деталі, які необхідно опрацювати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, йдеться не лише про Газу, а й про довгоочікуваний мир на Близькому Сході.

Очільник Білого дому вимагає, щоб ХАМАС до кінця тижня згодився на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Що важливо розуміти, бойовики насправді відмовилися від ключових положень мирного плану Дональда Трампа, зокрема щодо створення "Ради миру" для управління Газою та повного роззброєння.

