Израиль снова атакует Газу после "исторического перемирия" Трампа — видео

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля снова наносит сокрушительные удары по центру Газы. Это произошло после обвинений ЦАХАЛа в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.
Главные тезисы
- ХАМАС утверждает, что придерживается плана мирного соглашения.
- Президент США Дональд Трамп на последние события пока не отреагировал.
Боевые действия в Газе снова возобновились
После 4 дней перемирия ЦАХАЛ нанес удары по центру Газы.
Как выяснилось, официальный Тель-Авив обвиняет ХАМАС в нарушении прекращения огня.
Кроме того, утверждается, что боевики пытаются восстановить контроль над приграничной территорией.
Что важно понимать, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действовал с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
Террористы из ХАМАС уверяют международное сообщество, что придерживаются плана мирного соглашения.
Более того, указано, что ранее Израиль ударил по Рафаху. В ЦАХАЛе объяснили это тем, что ХАМАС открыл огонь израильским военным.
