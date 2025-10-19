Израиль снова атакует Газу после "исторического перемирия" Трампа — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль снова атакует Газу после "исторического перемирия" Трампа — видео

Боевые действия в Газе снова возобновились
Читати українською
Источник:  online.ua

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля снова наносит сокрушительные удары по центру Газы. Это произошло после обвинений ЦАХАЛа в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Главные тезисы

  • ХАМАС утверждает, что придерживается плана мирного соглашения.
  • Президент США Дональд Трамп на последние события пока не отреагировал.

Боевые действия в Газе снова возобновились

После 4 дней перемирия ЦАХАЛ нанес удары по центру Газы.

Как выяснилось, официальный Тель-Авив обвиняет ХАМАС в нарушении прекращения огня.

Кроме того, утверждается, что боевики пытаются восстановить контроль над приграничной территорией.

Что важно понимать, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действовал с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Террористы из ХАМАС уверяют международное сообщество, что придерживаются плана мирного соглашения.

Более того, указано, что ранее Израиль ударил по Рафаху. В ЦАХАЛе объяснили это тем, что ХАМАС открыл огонь израильским военным.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал поручение провести операцию против террористических объектов в секторе Газа, сообщает канцелярия премьера.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе
Еврокомиссия
Израиль должен ответить за свои действия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы
Трамп поверил ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана США — Трамп
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?