Израиль снова атакует Газу после "исторического перемирия" Трампа — видео

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля снова наносит сокрушительные удары по центру Газы. Это произошло после обвинений ЦАХАЛа в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Боевые действия в Газе снова возобновились

После 4 дней перемирия ЦАХАЛ нанес удары по центру Газы.

Как выяснилось, официальный Тель-Авив обвиняет ХАМАС в нарушении прекращения огня.

Кроме того, утверждается, что боевики пытаются восстановить контроль над приграничной территорией.

Что важно понимать, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действовал с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Террористы из ХАМАС уверяют международное сообщество, что придерживаются плана мирного соглашения.

Более того, указано, что ранее Израиль ударил по Рафаху. В ЦАХАЛе объяснили это тем, что ХАМАС открыл огонь израильским военным.