Ізраїль знову атакує Газу після "історичного перемирʼя" Трампа — відео

19 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю знову завдає нищівних ударів по центру Гази. Це сталося після звинувачень ЦАХАЛ на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню.
Головні тези:
- ХАМАС стверджує, що дотримується плану мирної угоди.
- Президент США Дональд Трамп на останні події поки не відреагував.
Бойові дії в Газі знову відновилися
Після 4 днів перемир'я ЦАХАЛ завдав ударів по центру Гази.
Як виявилося, офіційний Тель-Авів звинувачує ХАМАС у порушенні припинення вогню.
Окрім того, стверджується, що бойовики намагається відновити контроль над прикордонною територією.
Що важливо розуміти, режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС діяв з 10 жовтня у рамках першого етапу мирного плану щодо врегулювання в секторі Газа.
Терористи з ХАМАС запевняють міжнародну спільноту, що дотримуються плану мирної угоди.
Ба більше, вказано, що раніше Ізраїль ударив по Рафаху. У ЦАХАЛ пояснили це тим, що ХАМАС відкрив вогонь ізраїльським військовим.
