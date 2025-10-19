Ізраїль знову атакує Газу після "історичного перемирʼя" Трампа — відео

19 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю знову завдає нищівних ударів по центру Гази. Це сталося після звинувачень ЦАХАЛ на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей про припинення вогню.

Бойові дії в Газі знову відновилися

Після 4 днів перемир'я ЦАХАЛ завдав ударів по центру Гази.

Як виявилося, офіційний Тель-Авів звинувачує ХАМАС у порушенні припинення вогню.

Окрім того, стверджується, що бойовики намагається відновити контроль над прикордонною територією.

Що важливо розуміти, режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС діяв з 10 жовтня у рамках першого етапу мирного плану щодо врегулювання в секторі Газа.

Терористи з ХАМАС запевняють міжнародну спільноту, що дотримуються плану мирної угоди.

Ба більше, вказано, що раніше Ізраїль ударив по Рафаху. У ЦАХАЛ пояснили це тим, що ХАМАС відкрив вогонь ізраїльським військовим.