Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что США приступили к масштабной военной операции против иранского режима. Просто сейчас Штаты вместе с Израилем наносят мощные удары по силам врага. Многие взрывы прогремели в Тегеране.
Главные тезисы
- Трамп раскрыл, какие цели приказал уничтожить для падения иранского режима.
- Он также призвал КСИР сложить оружие, пока не стало слишком поздно.
Трамп подтвердил удары по Ирану
По словам главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.
Кроме того, американский лидер публично призвал КСИР сложить оружие, или они также будут уничтожены.
Напомним, что КСИР — это Корпус стражей Исламской революции. Фактически речь идет о военной ветви исполнительной власти Исламской республики Иран.
Согласно статье 150 конституции страны КСИР существует параллельно с вооруженными силами Ирана и "отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений".
