Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана
The White House
Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что США приступили к масштабной военной операции против иранского режима. Просто сейчас Штаты вместе с Израилем наносят мощные удары по силам врага. Многие взрывы прогремели в Тегеране.

Главные тезисы

  • Трамп раскрыл, какие цели приказал уничтожить для падения иранского режима.
  • Он также призвал КСИР сложить оружие, пока не стало слишком поздно.

США начали масштабную военную операцию против Ирана… Наша цель — уничтожение угрозы и защита американского народа. Действия иранцев напрямую ставят под угрозу сам Иран.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

Мы собираемся уничтожить иранские ракеты и сровнять с землей их ракетную промышленность. Она будет полностью уничтожена. Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот, — подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, американский лидер публично призвал КСИР сложить оружие, или они также будут уничтожены.

Напомним, что КСИР — это Корпус стражей Исламской революции. Фактически речь идет о военной ветви исполнительной власти Исламской республики Иран.

Согласно статье 150 конституции страны КСИР существует параллельно с вооруженными силами Ирана и "отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений".

