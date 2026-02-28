В России горит НПЗ "Албашнефть" после атаки дронов
В России горит НПЗ "Албашнефть" после атаки дронов

"Бавовна" в России 27-28 февраля - последние подробности
Источник:  online.ua

Ночью 27-28 февраля в разных регионах России гремели громкие взрывы. Так, стало известно, что в станице Новоминской Краснодарского края в результате атаки украинских БПЛА начался пожар на единственном в регионе нефтеперерабатывающем заводе.

  • Минобороны России признало, что Украина совершила массированную атаку на территории страны-агрессорки.
  • Утверждается, что десятки дронов атаковали оккупированный Крым.

"Бавовна" в России 27-28 февраля — последние подробности

Факт атаки официально подтвердил оперштаб Краснодарского края РФ.

Там начали утверждать, что в результате падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Что важно понимать, речь идет об НПЗ "Албашнефть". Впервые Украина его атаковала еще 5 февраля 2025 года.

Местные власти также сообщили, что среди населения региона никто не пострадал.

После полуночи оперштаб Краснодарского края РФ уточнил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров, его тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Утром 28 февраля российское Минобороны начало утверждать, что их ПВО якобы обезвредила 97 "украинских беспилотников".

40 БПЛА — над территорией Республики Крым,

22 БПЛА — над территорией Брянской области,

  • 16 БПЛА — над территорией Белгородской области,

  • 10 БПЛА — над акваторией Черного моря,

  • 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края,

  • 2 БПЛА — над территорией Курской области,

  • 2 БПЛА — над территорией Калужской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Тульской области.

