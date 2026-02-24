Британия нанесла по России самый сильний санкционный удар за все время войны

24 февраля 2026 года официальный Лондон объявил о введении пакета санкций против России, который имеет "историческое значение" — он является самым большим за все годы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главная цель – лишить Кремль возможности вести захватническую войну.

Рекордные санкции Британии против России — первые подробности

Как подтвердили британские власти, в общей сложности официальный Лондон вводит почти 300 новых санкций.

В этот раз под удар попадут доходы Кремля от энергоносителей, прежде всего, от экспорта нефти, а также ключевые поставщики военного оборудования.

В санкционный список попали:

49 юридических и физических лиц, вовлеченных в процесс поддержки военной машины России. Речь идет также о международных партнерах России, поставляющих важные товары, компоненты и технологии для армии РФ;

3 гражданских энергетических компании и 2 человека, участвующих в попытках обеспечить контракты для новых российских ядерных установок за рубежом;

6 объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ), в том числе суда, торговцев и российские терминалы "Портовая" и "Высоцк", ответственные за экспорт российского СПГ.

9 российских банков, обрабатывающих трансграничные платежи. Они играют ключевую роль в попытках России сохранить доступ к международным рынкам.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Лондон ввел санкции против более 3000 человек, предприятий и судов, способствующих продолжению войны против Украины.