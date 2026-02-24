Британия нанесла по России самый сильний санкционный удар за все время войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия нанесла по России самый сильний санкционный удар за все время войны

Рекордные санкции Британии против России - первые подробности
Читати українською

24 февраля 2026 года официальный Лондон объявил о введении пакета санкций против России, который имеет "историческое значение" — он является самым большим за все годы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главная цель – лишить Кремль возможности вести захватническую войну.

Главные тезисы

  • Великобритания также объявила о новом пакете военной, гуманитарной и реконструктивной поддержки для Украины.
  • Все эти решения помогут как можно скорее добиться завершения российской войны.

Рекордные санкции Британии против России — первые подробности

Как подтвердили британские власти, в общей сложности официальный Лондон вводит почти 300 новых санкций.

В этот раз под удар попадут доходы Кремля от энергоносителей, прежде всего, от экспорта нефти, а также ключевые поставщики военного оборудования.

В санкционный список попали:

  • 49 юридических и физических лиц, вовлеченных в процесс поддержки военной машины России. Речь идет также о международных партнерах России, поставляющих важные товары, компоненты и технологии для армии РФ;

  • 3 гражданских энергетических компании и 2 человека, участвующих в попытках обеспечить контракты для новых российских ядерных установок за рубежом;

  • 6 объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ), в том числе суда, торговцев и российские терминалы "Портовая" и "Высоцк", ответственные за экспорт российского СПГ.

  • 9 российских банков, обрабатывающих трансграничные платежи. Они играют ключевую роль в попытках России сохранить доступ к международным рынкам.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Лондон ввел санкции против более 3000 человек, предприятий и судов, способствующих продолжению войны против Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции наносят серьезный ущерб российской экономике — Каллас
Каллас
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел санкции против 225 капитанов теневого флота РФ
Офис Президента Украины
Украина снова ударила санкциями по России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз продлил санкции против России до 2027 года
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?