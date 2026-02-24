Британія завдала по Росії найсильнішого санкційного удару за весь час війни

24 лютого 2026 року офіційний Лондон оголосив про запровадження пакета санкцій проти Росії, що має "історичне значення" — він є найбільшим за всі роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Головна мета — позбавити Кремль можливості вести загарбницьку війну.
Головні тези:
- Британія також оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та реконструктивної підтримки для України.
- Усі ці рішення допоможуть якомога швидше добитися завершення російської війни.
Рекордні санкції Британії проти Росії — перші подробиці
Як підтвердила британська влада, загалом офіційний Лондон вводить майже 300 нових санкцій.
Цього разу під удар потраплять доходи Кремля від енергоносіїв, насамперед від експорту нафти, а також ключові постачальники військового обладнання.
До санкційного списку потрапили:
49 юридичних та фізичних осіб, які залучені до процесу підтримки військової машини Росії. Йдеться також про міжнародних партнерів Росії, які постачають важливі товари, компоненти та технології для армії РФ;
3 цивільні енергетичні компанії та 2 особи, які беруть участь у спробах забезпечити контракти для нових російських ядерних установок за кордоном;
6 об'єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ), зокрема судна, торговців та російські термінали "Портовая" і "Висоцк", відповідальні за експорт російського СПГ.
9 російських банків, які обробляють транскордонні платежі. Вони відіграють ключову роль у намаганнях Росії зберегти доступ до міжнародних ринків.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні Лондон ввів санкції проти понад 3000 осіб, підприємств та суден, які сприяють продовженню війни проти України.
