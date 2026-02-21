Зеленський увів санкції проти 225 капітанів тіньового флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський увів санкції проти 225 капітанів тіньового флоту РФ

Офіс Президента України
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський своїми підписами ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкційних пакетів. Під нові обмеження потрапили 225 капітанів суден тіньового флоту, які експортують російські нафтопродукти.

Головні тези:

  • Переважна частина цих танкерів – 188 – уже перебувають під санкціями Заходу.
  • Київ передасть нові дані про тіньовий флот РФ своїм союзникам для синхронізації санкційного тиску.

Україна знову вдарила санкціями по Росії

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, під санкційні удари потрапили громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

Що важливо розуміти, йдеться про капітанів, які керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших союзників України.

Загалом Володимир Зеленський ввів санкції проти 46 громадян Росії, двох громадян Ірану та 44 компаній РФ, які обслуговують ворожий військово-промисловий комплекс.

Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК. Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Варто звернути увагу на те, що двоє громадян Ірану безпосередньо причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій.

Як зазначає Офіс президент України, усе це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан знайшов спосіб заблокувати нові санкції ЄС проти РФ
Орбан знову грає на руку Путіну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"
Володимир Зеленський
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції завдають серйозної шкоди російській економіці — Каллас
Каллас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?