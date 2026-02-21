Зеленський увів санкції проти 225 капітанів тіньового флоту РФ

Глава держави Володимир Зеленський своїми підписами ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкційних пакетів. Під нові обмеження потрапили 225 капітанів суден тіньового флоту, які експортують російські нафтопродукти.

Україна знову вдарила санкціями по Росії

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, під санкційні удари потрапили громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

Що важливо розуміти, йдеться про капітанів, які керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших союзників України.

Загалом Володимир Зеленський ввів санкції проти 46 громадян Росії, двох громадян Ірану та 44 компаній РФ, які обслуговують ворожий військово-промисловий комплекс.

Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК. Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів. Поширити

Варто звернути увагу на те, що двоє громадян Ірану безпосередньо причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій.

Як зазначає Офіс президент України, усе це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.