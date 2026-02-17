Орбан знайшов спосіб заблокувати нові санкції ЄС проти РФ

Згідно з даними інсайдерів видання Politico, через позицію глави уряду Угорщини Віктора Орбана щодо російських спортивних посадовців ухвалення нового санкційного пакету ЄС проти Росії може затягнутися.

Орбан знову грає на руку Путіну

Як вдалося дізнатися журналістам, загалом офіційний Брюссель близький до фінішу у питанні ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

Існує висока ймовірність того, що фільна угода буде укладена уже найближчим часом.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наразі робить все можливе, щоб пакет санкцій остаточно підготували до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Влада ЄС також хоче скоординувати свої дії з офіційним Лондоном, щоб максимально посилити санкційний тиск на Кремль.

Попри це, Євросоюз знову стикнувся з опором з боку угорського лідера Віктора Орбана.

Як виявилося, поплічник Путіна дедалі активніше добивається видалення з санкційного списку провідних російських спортивних посадовців.

Ця вимога наразі є ключовою перешкодою для роботи Брюсселя.