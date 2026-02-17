Американський лідер Дональд Трамп напередодні тристоронніх перемовин у Женеві заявив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Трапм знову тисне на Україну, а не на РФ

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив перед представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.

Що важливо розуміти, команди українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа повинні зустрітися у Женеві 17-18 лютого.

Головна мета — проведення нового раунду мирних перемовин для завершення російської загарбницької війни.

Великі переговори. Це буде дуже просто… Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я їм скажу. Дональд Трамп Президент США

Однак очільник Білого дому не пояснив, що саме він має на увазі, адже Україна з самого початку залучена до мирного процесу й ніколи не відмовлялася від нього, на відміну від Росії.

Як уже згадувалося раніше, ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви.