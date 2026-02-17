Американский лидер Дональд Трамп накануне трехсторонних переговоров в Женеве заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.
Главные тезисы
- Новый раунд переговоров Украины, РФ и США состоится 17-18 февраля.
- Путин еще раз продемонстрировал, что безответственно относится к мирному процессу.
Трапм снова давит на Украину, а не на РФ
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед представителями СМИ на борту самолета Air Force One.
Что важно понимать, команды украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должны встретиться в Женеве 17-18 февраля.
Главная цель — проведение нового раунда мирных переговоров для завершения российской захватнической войны.
Однако глава Белого дома не объяснил, что именно он подразумевает, ведь Украина изначально вовлечена в мирный процесс и никогда не отказывалась от него, в отличие от России.
Как уже упоминалось ранее, вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в Женеву.
Страну-агрессорку РФ в этот раз будет представлять помощник российского диктатора Владимир Мединский, известный своими скандальными и абсурдными заявлениями.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-