Украине лучше быстро сесть за стол переговоров — Трамп
Украине лучше быстро сесть за стол переговоров — Трамп

Трапм снова давит на Украину, а не на РФ
Американский лидер Дональд Трамп накануне трехсторонних переговоров в Женеве заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Главные тезисы

  • Новый раунд переговоров Украины, РФ и США состоится 17-18 февраля.
  • Путин еще раз продемонстрировал, что безответственно относится к мирному процессу.

Трапм снова давит на Украину, а не на РФ

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед представителями СМИ на борту самолета Air Force One.

Что важно понимать, команды украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должны встретиться в Женеве 17-18 февраля.

Главная цель — проведение нового раунда мирных переговоров для завершения российской захватнической войны.

Большие переговоры. Это будет просто… Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я скажу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако глава Белого дома не объяснил, что именно он подразумевает, ведь Украина изначально вовлечена в мирный процесс и никогда не отказывалась от него, в отличие от России.

Как уже упоминалось ранее, вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в Женеву.

Страну-агрессорку РФ в этот раз будет представлять помощник российского диктатора Владимир Мединский, известный своими скандальными и абсурдными заявлениями.

