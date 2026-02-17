Американский лидер Дональд Трамп накануне трехсторонних переговоров в Женеве заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Трапм снова давит на Украину, а не на РФ

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед представителями СМИ на борту самолета Air Force One.

Что важно понимать, команды украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должны встретиться в Женеве 17-18 февраля.

Главная цель — проведение нового раунда мирных переговоров для завершения российской захватнической войны.

Большие переговоры. Это будет просто… Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я скажу. Дональд Трамп Президент США

Однако глава Белого дома не объяснил, что именно он подразумевает, ведь Украина изначально вовлечена в мирный процесс и никогда не отказывалась от него, в отличие от России.

Как уже упоминалось ранее, вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в Женеву.