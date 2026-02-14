"Альфа" уничтожила 50% российских ЗРК "Панцирь" — видео

В Службе безопасности Украины официально подтвердили, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" в течение прошлого года смогли уничтожить половину российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Альфа" отчитывается о своих успехах в войне против РФ

СБУ обращает внимание на то, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Что важно понимать, на реализацию этой задачи они потратили всего один год — 2025-й.

Ни для кого не секрет, что именно российский "Панцирь" — это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны врага.

Стоимость одного комплекса колеблется на уровне от 15 до 20 миллионов долларов США.

Более того, указано, что именно эти ЗРК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.

Именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" преследует стратегическую цель — прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу. Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов, — сказано в официальном заявлении СБУ. Поделиться

Что важно понимать, общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов США.