"Альфа" уничтожила 50% российских ЗРК "Панцирь" — видео

В Службе безопасности Украины официально подтвердили, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" в течение прошлого года смогли уничтожить половину российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".
Главные тезисы
- "Панцирь" – это одна из самых главных систем российской ПВО.
- Общая стоимость уничтоженных систем составляет 4 миллиарда долларов США.
"Альфа" отчитывается о своих успехах в войне против РФ
СБУ обращает внимание на то, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".
Что важно понимать, на реализацию этой задачи они потратили всего один год — 2025-й.
Ни для кого не секрет, что именно российский "Панцирь" — это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны врага.
Стоимость одного комплекса колеблется на уровне от 15 до 20 миллионов долларов США.
Более того, указано, что именно эти ЗРК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.
Что важно понимать, общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов США.
