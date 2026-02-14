"Альфа" знищила 50% російських ЗРК "Панцир" — відео

У Службі безпеки України офіційно підтвердили, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" протягом минулого року змогли знищити половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Головні тези:
- "Панцир" – це одна з найголовніших систем російської ППО.
- Загальна вартість знищених систем сягає 4 мільярди доларів США.
"Альфа" звітує про свої успіхи у війні проти РФ
СБУ звертає увагу на те, що спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Що важливо розуміти, на реалізацію цього завдання вони витратили лише один рік — 2025-й.
Ні для кого не секрет, що саме російський "Панцир" — це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони ворога.
Вартість одного комплексу коливається на рівні від 15 до 20 мільйонів доларів США.
Ба більше, наголошується, що саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.
Що важливо розуміти, загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених "Альфою" СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів США.
