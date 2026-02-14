"Альфа" знищила 50% російських ЗРК "Панцир" — відео
"Альфа" знищила 50% російських ЗРК "Панцир" — відео

СБУ
"Альфа" звітує про свої успіхи у війні проти РФ
Read in English

У Службі безпеки України офіційно підтвердили, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" протягом минулого року змогли знищити половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Головні тези:

  • "Панцир" – це одна з найголовніших систем російської ППО. 
  • Загальна вартість знищених систем сягає 4 мільярди доларів США.

"Альфа" звітує про свої успіхи у війні проти РФ

СБУ звертає увагу на те, що спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Що важливо розуміти, на реалізацію цього завдання вони витратили лише один рік — 2025-й.

Ні для кого не секрет, що саме російський "Панцир" — це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони ворога.

Вартість одного комплексу коливається на рівні від 15 до 20 мільйонів доларів США.

Ба більше, наголошується, що саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

Саме тому системне знищення "Панцирів" має стратегічну мету — прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу. Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об'єктах окупантів, — йдеться в офіційній заяві СБУ.

Що важливо розуміти, загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених "Альфою" СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів США.

Більше по темі

"Омега" провела унікальну операцію для порятунку бійця з полону РФ
"Омега" розповіла про свою нову унікальну операцію
Українські воїни уразили російський десантний катер БК-16
Генштаб ЗСУ
Генштаб повідомив про нові успішні діпстрайки ЗСУ
Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться "традиційною поразкою"
Рубіо оцінив хід російсько-української війни

