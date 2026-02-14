Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться "традиційною поразкою"
Рубіо оцінив хід російсько-української війни
Read in English
Джерело:  Bloomberg

На переконання шефа американської дипломатії Марко Рубіо, ні Україна, ні Росія не зазнають “трпдиційної поразки” у їхній багаторічній війні, оскільки жодна зі сторін немає достатньо сил, щоб добитися капітуляції від іншої.

Головні тези:

  • Рубіо вважає, що врегулювання війни буде можливим лише завдяки мирних переговорам.
  • Він зізнався, що досі не знає, чи хоче РФ завершувати війну.

Очільник Держдепу США поділився своїми спостереженнями під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Марко Рубіо озвучив прогноз, що війна Росії проти України завершиться шляхом мирних перемовин.

На цьому тлі американський дипломат звернув увагу на те, що жодна зі сторін не зможе реалізувати всі свої максималістські вимоги, а війна врешті приведе до політичного компромісу.

На його переконання, питання територій, насамперед потенційні поступки щодо Донецької області, стануть надзвичайно болісними для українського народу.

Відмова від території на Донбасі буде важкою поступкою для українців. Але війна призведе до врегулювання шляхом переговорів

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Окрім того, шеф американської дипломатії відверто зізнався, що поки не знає, чи дійсно хоче російський диктатор Володимир Путін завершувати війну проти України.

Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну. Вони кажуть, що так. І на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, прийнятні для України, з якими Росія завжди погодиться. Але ми будемо продовжувати перевіряти це, — заявив Рубіо.

