Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться "традиційною поразкою"

На переконання шефа американської дипломатії Марко Рубіо, ні Україна, ні Росія не зазнають “трпдиційної поразки” у їхній багаторічній війні, оскільки жодна зі сторін немає достатньо сил, щоб добитися капітуляції від іншої.

Рубіо оцінив хід російсько-української війни

Очільник Держдепу США поділився своїми спостереженнями під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Марко Рубіо озвучив прогноз, що війна Росії проти України завершиться шляхом мирних перемовин.

На цьому тлі американський дипломат звернув увагу на те, що жодна зі сторін не зможе реалізувати всі свої максималістські вимоги, а війна врешті приведе до політичного компромісу.

На його переконання, питання територій, насамперед потенційні поступки щодо Донецької області, стануть надзвичайно болісними для українського народу.

Окрім того, шеф американської дипломатії відверто зізнався, що поки не знає, чи дійсно хоче російський диктатор Володимир Путін завершувати війну проти України.