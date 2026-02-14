Україна розпочала новий контрнаступ — інсайдери
Україна розпочала новий контрнаступ — інсайдери

Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними анонімних джерел видання The Telegraph, Сили оборони України розпочали контрнаступ на лінії фронту після того, як армія РФ втратила можливість використовувати термінали Starlink на полі бою. 

  • Україна посилила удари по військових об'єктах всередині Росії. 
  • Зокрема вона атакувала крилатими ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів ворожої армії.

ЗСУ отримали шанс переломити хід війни

Нещодавно американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські воїни почали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями на лінії фронту біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Однак, як стверджує The Telegraph, дії Сил оборони України мають більш масштабний харектер, ніж вважалося раніше.

Саме тому редакція видання схиляється до думки, що ЗСУ розпочали новий контрнаступ, хоча й публічно про нього не оголошували.

Нещодавні геолокаційні кадри вказують на те, що відбуваютьс контрнаступи поблизу Тернуватого, Добропілля та Залізничного, недалеко від кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями.

На переконання журналістів, майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після того, як Міноборони України та Ілон Маск організували блокування терміналів Starlink для сил ворога.

Українські сили також знищили 6000 безпілотників під Суджею в Курській області, що стало однією з найбільших втрат Москви на сьогоднішній день.

Що важливо розуміти, Генштаб ЗСУ поки абсолютно нічого не повідомляв про початок нового контрнаступу.

