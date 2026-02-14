Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1452 день повномасштабної війни РФ проти України.
- 13 лютого на фронті відбулося 218 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 14 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 252 020 (+1 070) осіб;
танків — 11 668 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 031 (+3) од;
артилерійських систем — 37 282 (+28) од;
РСЗВ — 1 645 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 134 306 (+914) од;
кораблів — 29 (+1) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 388 (+120) од;
спеціальної техніки — 4 071 (+1) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби.
Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню.
