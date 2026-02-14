Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ
Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1452 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • 13 лютого на фронті відбулося 218 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 14 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 252 020 (+1 070) осіб;

  • танків — 11 668 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 031 (+3) од;

  • артилерійських систем — 37 282 (+28) од;

  • РСЗВ — 1 645 (+3) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 134 306 (+914) од;

  • кораблів — 29 (+1) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 78 388 (+120) од;

  • спеціальної техніки — 4 071 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби.

Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню.

