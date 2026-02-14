Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині

Протягом ночі 13-14 лютого російські окупанти здійснювали атаки на різні регіони України. Внаслідок ударів з боку ворога в Одесі загинула жінка, а в Київській області двоє мирних мешканців були поранені.

Росія знову атакувала Україну — які наслідки

Як повідомляє ДСНС України, внаслідок влучання російського дрона руйнувань зазнав житловий будинок в Одесі.

На жаль, під час атаки загинула літня жінка. Пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд та приватної забудови, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, наголошується, що на місці події працювала психологиня ДСНС, надаючи необхідну підтримку людям, які опинилися в епіцентрі лиха та втратили близьку людину.

Згідно з останніми даними, у Вишгородському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї, а у жінки — закритий перелом кісток передпліччя.

Калашник офіційно підтвердив, що обох постраждалих шпиталізували до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.