Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині

Протягом ночі 13-14 лютого російські окупанти здійснювали атаки на різні регіони України. Внаслідок ударів з боку ворога в Одесі загинула жінка, а в Київській області двоє мирних мешканців були поранені.
Головні тези:
- До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені працівники ДСНС.
- Рятувальникам довелося гасити одразу кілька пожеж.
Росія знову атакувала Україну — які наслідки
Як повідомляє ДСНС України, внаслідок влучання російського дрона руйнувань зазнав житловий будинок в Одесі.
Окрім того, наголошується, що на місці події працювала психологиня ДСНС, надаючи необхідну підтримку людям, які опинилися в епіцентрі лиха та втратили близьку людину.
Згідно з останніми даними, у Вишгородському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї, а у жінки — закритий перелом кісток передпліччя.
Калашник офіційно підтвердив, що обох постраждалих шпиталізували до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
Також через російську атаку спалахнула пожежа в приватному житловому будинку — вогонь змогли швидко приборкати працівники ДСНС.
