Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині

ДСНС України
Росія знову атакувала Україну - які наслідки
Read in English

Протягом ночі 13-14 лютого російські окупанти здійснювали атаки на різні регіони України. Внаслідок ударів з боку ворога в Одесі загинула жінка, а в Київській області двоє мирних мешканців були поранені.

Головні тези:

  • До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені працівники ДСНС.
  • Рятувальникам довелося гасити одразу кілька пожеж.

Росія знову атакувала Україну — які наслідки

Як повідомляє ДСНС України, внаслідок влучання російського дрона руйнувань зазнав житловий будинок в Одесі.

На жаль, під час атаки загинула літня жінка. Пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд та приватної забудови, — йдеться в офіційній заяві.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, наголошується, що на місці події працювала психологиня ДСНС, надаючи необхідну підтримку людям, які опинилися в епіцентрі лиха та втратили близьку людину.

Згідно з останніми даними, у Вишгородському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї, а у жінки — закритий перелом кісток передпліччя.

Калашник офіційно підтвердив, що обох постраждалих шпиталізували до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також через російську атаку спалахнула пожежа в приватному житловому будинку — вогонь змогли швидко приборкати працівники ДСНС.

