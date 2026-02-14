Российские захватчики убили одного человека в Одессе и еще двоих ранили на Киевщине
Российские захватчики убили одного человека в Одессе и еще двоих ранили на Киевщине

Россия снова атаковала Украину — какие последствия
В течение ночи 13-14 февраля российские оккупанты совершали атаки на разные регионы Украины. В результате ударов врага в Одессе погибла женщина, а в Киевской области двое мирных жителей были ранены.

Главные тезисы

  • К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены работники ГСЧС.
  • Спасателям пришлось тушить сразу несколько пожаров.

Россия снова атаковала Украину — какие последствия

Как сообщает ГСЧС Украины, в результате попадания российского дрона поврежден жилой дом в Одессе.

К сожалению, во время атаки погибла пожилая женщина. Повреждено остекление рядом расположенных дворовых сооружений и частной застройки, — сказано в официальном заявлении.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кроме того, указано, что на месте происшествия работала психолог ГСЧС, оказывая необходимую поддержку людям, оказавшимся в эпицентре бедствия и потерявшим близкого человека.

Согласно последним данным, в Вышгородском районе Киевщины в результате российской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи, а у женщины закрытый перелом костей предплечья.

Калашник официально подтвердил, что обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за российской атаки вспыхнул пожар в частном жилом доме — огонь смогли быстро потушить работники ГСЧС.

Новые решения Рада – что известно

