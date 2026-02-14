Российские захватчики убили одного человека в Одессе и еще двоих ранили на Киевщине

В течение ночи 13-14 февраля российские оккупанты совершали атаки на разные регионы Украины. В результате ударов врага в Одессе погибла женщина, а в Киевской области двое мирных жителей были ранены.
Главные тезисы
- К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены работники ГСЧС.
- Спасателям пришлось тушить сразу несколько пожаров.
Россия снова атаковала Украину — какие последствия
Как сообщает ГСЧС Украины, в результате попадания российского дрона поврежден жилой дом в Одессе.
Кроме того, указано, что на месте происшествия работала психолог ГСЧС, оказывая необходимую поддержку людям, оказавшимся в эпицентре бедствия и потерявшим близкого человека.
Согласно последним данным, в Вышгородском районе Киевщины в результате российской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи, а у женщины закрытый перелом костей предплечья.
Калашник официально подтвердил, что обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Также из-за российской атаки вспыхнул пожар в частном жилом доме — огонь смогли быстро потушить работники ГСЧС.
