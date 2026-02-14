Украинские воины ликвидировали еще 1070 солдат РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 14 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 252 020 (+1 070) человек;

танков — 11 668 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 24 031 (+3) ед;

артиллерийских систем — 37 282 (+28) ед;

РСЗО — 1 645 (+3) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 306 (+914) ед;

кораблей — 29 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 78 388 (+120) ед;

специальной техники — 4 071 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемых авиабомба.

Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и осуществил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня.