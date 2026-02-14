Украинские воины ликвидировали еще 1070 солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 1070 солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 февраля 2026 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1452 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • 13 февраля на фронте произошло 218 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 14 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 252 020 (+1 070) человек;

  • танков — 11 668 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 031 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 37 282 (+28) ед;

  • РСЗО — 1 645 (+3) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 306 (+914) ед;

  • кораблей — 29 (+1) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 388 (+120) ед;

  • специальной техники — 4 071 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемых авиабомба.

Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и осуществил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готовится к новой войне за пределами Украины
Путин не собирается завершать войну
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия активно готовится к вторжению России
Норвегия осознает угрозу со стороны РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские захватчики убили одного человека в Одессе и еще двоих ранили на Киевщине
ДСНС Украины
Россия снова атаковала Украину — какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?