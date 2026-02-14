Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги під час посилення російського терору.
Головні тези:
- Україна заявила про важлвість співпраці з Китаєм на найвищому рівні.
- Були досягнуті домовленості про подальше співробітництво.
Про що домовилися Україна та Китай
За словами глави українського МЗС, він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із китайським колегою Ван Ї.
Саме під час цих переговорів офіційний Пекін оголосив про своє рішення допомогти Україні.
У центрі уваги Сибіги та Ван Ї були шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.
Глава українського МЗС заявив про зацікавленість офіційного Києва у контактах з Пекіном на найвищому рівні.
Окрім того, вказано, що цей раунд перемовин закінчив домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-