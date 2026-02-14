Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги під час посилення російського терору.

Про що домовилися Україна та Китай

За словами глави українського МЗС, він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із китайським колегою Ван Ї.

Саме під час цих переговорів офіційний Пекін оголосив про своє рішення допомогти Україні.

Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Фото: facebook.com/UkraineMFA

У центрі уваги Сибіги та Ван Ї були шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.

Глава українського МЗС заявив про зацікавленість офіційного Києва у контактах з Пекіном на найвищому рівні.

Українська сторона проінформувала Ван ї про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

Окрім того, вказано, що цей раунд перемовин закінчив домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.