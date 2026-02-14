Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії
Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії

Андрій Сибіга
Сибіга і Ван Ї

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги під час посилення російського терору.

Головні тези:

  • Україна заявила про важлвість співпраці з Китаєм на найвищому рівні.
  • Були досягнуті домовленості про подальше співробітництво.

Про що домовилися Україна та Китай

За словами глави українського МЗС, він провів у Мюнхені двосторонню зустріч із китайським колегою Ван Ї.

Саме під час цих переговорів офіційний Пекін оголосив про своє рішення допомогти Україні.

Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Фото: facebook.com/UkraineMFA

У центрі уваги Сибіги та Ван Ї були шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.

Глава українського МЗС заявив про зацікавленість офіційного Києва у контактах з Пекіном на найвищому рівні.

Українська сторона проінформувала Ван ї про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

Окрім того, вказано, що цей раунд перемовин закінчив домовленістю про продовження контактів і взаємні візити.

