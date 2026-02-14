Китай пообещал Украине помощь на фоне атак России

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи при усилении российского террора.
Главные тезисы
- Украина заявила о важности контактов с Китаем на самом высоком уровне.
- Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
О чем договорились Украина и Китай
По словам главы украинского МИД, он провел в Мюнхене двустороннюю встречу с китайским коллегой Ван-Й.
Именно на этих переговорах официальный Пекин объявил о своем решении помочь Украине.
В центре внимания Сибиги и Ван И были пути развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности.
Глава украинского МИД заявил о заинтересованности официального Киева в контактах с Пекином на самом высоком уровне.
Кроме того, указано, что этот раунд переговоров закончился договоренностью о продолжении контактов и взаимных визитах.
