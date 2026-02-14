Китай пообещал Украине помощь на фоне атак России
Мир
Китай пообещал Украине помощь на фоне атак России

Андрей Сибига
О чем договорились Украина и Китай
Read in English
Читати українською

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи при усилении российского террора.

Главные тезисы

  • Украина заявила о важности контактов с Китаем на самом высоком уровне.
  • Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

О чем договорились Украина и Китай

По словам главы украинского МИД, он провел в Мюнхене двустороннюю встречу с китайским коллегой Ван-Й.

Именно на этих переговорах официальный Пекин объявил о своем решении помочь Украине.

Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В центре внимания Сибиги и Ван И были пути развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности.

Глава украинского МИД заявил о заинтересованности официального Киева в контактах с Пекином на самом высоком уровне.

Украинская сторона проинформировала Ван И о ситуации на фронте, атаках России на украинскую энергетическую систему и ущерб, нанесенный китайским компаниям в результате российских ударов.

Кроме того, указано, что этот раунд переговоров закончился договоренностью о продолжении контактов и взаимных визитах.

