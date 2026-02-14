Согласно данным анонимных источников The Telegraph, Силы обороны Украины начали контрнаступление на линии фронта после того, как армия РФ потеряла возможность использовать терминалы Starlink на поле боя.

ВСУ получили шанс переломить ход войны

Недавно американские аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские воины начали локальные контратаки для возобновления связи между позициями на линии фронта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Однако, как утверждает The Telegraph, действия Сил обороны Украины имеют более масштабный характер, чем считалось ранее.

Именно поэтому редакция издания склоняется к мнению, что ВСУ начали новое контрнаступление, хотя публично о нем не объявляли.

Недавние геолокационные кадры указывают на то, что происходят контрнаступления вблизи Терноватого, Доброполья и Железнодорожного, недалеко от границы между Днепропетровской и Запорожской областями.

По мнению журналистов, почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Минобороны Украины и Илон Маск организовали блокирование терминалов Starlink для сил врага.

Украинские силы также уничтожили 6000 беспилотников под Суджей в Курской области, что стало одной из самых больших потерь Москвы на сегодняшний день. Поделиться

Что важно понимать, Генштаб ВСУ пока совершенно ничего не сообщал о начале нового контрнаступления.