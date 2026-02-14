Украина начала новое контрнаступление — инсайдеры

Согласно данным анонимных источников The Telegraph, Силы обороны Украины начали контрнаступление на линии фронта после того, как армия РФ потеряла возможность использовать терминалы Starlink на поле боя.
Главные тезисы
- Украина усилила удары по военным объектам внутри России.
- В частности, она атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из самых больших складов боеприпасов вражеской армии.
ВСУ получили шанс переломить ход войны
Недавно американские аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские воины начали локальные контратаки для возобновления связи между позициями на линии фронта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Однако, как утверждает The Telegraph, действия Сил обороны Украины имеют более масштабный характер, чем считалось ранее.
Именно поэтому редакция издания склоняется к мнению, что ВСУ начали новое контрнаступление, хотя публично о нем не объявляли.
Недавние геолокационные кадры указывают на то, что происходят контрнаступления вблизи Терноватого, Доброполья и Железнодорожного, недалеко от границы между Днепропетровской и Запорожской областями.
По мнению журналистов, почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Минобороны Украины и Илон Маск организовали блокирование терминалов Starlink для сил врага.
Что важно понимать, Генштаб ВСУ пока совершенно ничего не сообщал о начале нового контрнаступления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-