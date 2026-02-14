США считают, что один звонок может завершить войну РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

США считают, что один звонок может завершить войну РФ против Украины

Си Цзиньпин
Источник:  Bloomberg

По убеждению американского посла при НАТО Мэтью Витакера, для того, чтобы завершить российско-украинскую войну, достаточно лишь одного звонка диктатору Владимиру Путину от главы Китая Си Цзиньпиня.

Главные тезисы

  • В команде Трампа считают, что без помощи Китая Путин бы давно проиграл войну.
  • Пекин начал имитировать поддержку Украины на фоне усиления российского террора.

Китай играет одну из ключевых ролей в российско-украинской войне

Китай может позвонить Владимиру Путину и завтра покончить с этой войной, а также прекратить продажу технологий двойного назначения, — считает американский посол.

Кроме того, Витакер обратил внимание на то, что режим Си мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

Вы знаете, эта война полностью возможна благодаря Китаю, — заявил член команды Дональда Трампа.

Что важно понимать, начиная с 2022 года, Москва и Пекин наладили еще более тесные партнерские отношения.

Так, страна-агрессор РФ полагается на Китай в вопросах поставки критически важных деталей и компонентов для дронов и другого военного оборудования.

Несмотря на это, режим Си продолжает публично отрицать свою роль в поддержке путинской военной машины.

К слову, 13 февраля официальный Пекин объявил, что выделит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи на фоне усиления российского террора в зимний период.

