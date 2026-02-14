ПВО обезвредила 91 цель во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 91 цель во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — последние подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 13-14 февраля российские захватчики совершали нападение баллистической ракетой Искандер-М, а также 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Произошло попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение России и Украины — последние подробности

Новая вражеская атака началась еще в 18:30 13 февраля.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское АР Крым.

Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака вражеских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

