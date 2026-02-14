ППО знешкодила 91 ціль під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 91 ціль під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - останні подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 лютого російські загарбники здійснювали напад балістичною ракетою Іскандер-М, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний бій Росії та України — останні подробиці

Нова ворожа атака почалас ще о 18:30 13 лютого.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.

Дотримуйтесь правил безпеки!  Тримаймо небо!  Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готується до нової війни за межами України
Путін не збирається завершувати війну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині
ДСНС України
Росія знову атакувала Україну - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ
Генштаб ЗСУ
Українські воїни ліквідували ще 1070 солдатів РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?