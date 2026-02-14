ППО знешкодила 91 ціль під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 лютого російські загарбники здійснювали напад балістичною ракетою Іскандер-М, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій Росії та України — останні подробиці
Нова ворожа атака почалас ще о 18:30 13 лютого.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.
