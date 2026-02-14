США вважають, що один дзвінок може завершити війну РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

США вважають, що один дзвінок може завершити війну РФ проти України

Сі Цзіньпін
Read in English
Джерело:  Bloomberg

На переконання американського посла при НАТО Метью Вітакера, для того, щоб завершити російсько-українську війну достатньо лише одного дзвінка диктатору Володимиру Путіну від глави Китаю Сі Цзіньпіня.

Головні тези:

  • У команді Трампа вважають, що без допомоги Китаю Путін би давно програв війну.
  • Пекін почав імітувати підтримку України на тлі посилення російського терору.

Китай відіграє одну з ключових ролей у російсько-українській війні

Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення, — вважає американський посол.

Окрім того, Вітакер звернув увагу на те, що режим Сі міг би припинити закупівлю російської нафти й газу.

Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю, — заявив член команди Дональда Трампа.

Що важливо розуміти, починаючи з 2022 року Москва та Пекін налагодили ще тісніші партнерські відносини.

Так, країна-агресорка РФ покладається на Китай у питаннях постачання критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншого військового обладнання.

Попри це, режим Сі продовжує публічно заперечувати свою роль у підтримці путінської воєнної машини.

До слова, 13 лютого офіційний Пекін оголосив, що виділить для України пакет гуманітарної енергетичної допомоги на тлі посилення російського терору у зимовий період.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині
ДСНС України
Росія знову атакувала Україну - які наслідки
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії
Андрій Сибіга
Сибіга і Ван Ї
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 91 ціль під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?