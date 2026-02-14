США вважають, що один дзвінок може завершити війну РФ проти України

На переконання американського посла при НАТО Метью Вітакера, для того, щоб завершити російсько-українську війну достатньо лише одного дзвінка диктатору Володимиру Путіну від глави Китаю Сі Цзіньпіня.
Головні тези:
- У команді Трампа вважають, що без допомоги Китаю Путін би давно програв війну.
- Пекін почав імітувати підтримку України на тлі посилення російського терору.
Китай відіграє одну з ключових ролей у російсько-українській війні
Окрім того, Вітакер звернув увагу на те, що режим Сі міг би припинити закупівлю російської нафти й газу.
Що важливо розуміти, починаючи з 2022 року Москва та Пекін налагодили ще тісніші партнерські відносини.
Так, країна-агресорка РФ покладається на Китай у питаннях постачання критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншого військового обладнання.
Попри це, режим Сі продовжує публічно заперечувати свою роль у підтримці путінської воєнної машини.
До слова, 13 лютого офіційний Пекін оголосив, що виділить для України пакет гуманітарної енергетичної допомоги на тлі посилення російського терору у зимовий період.
