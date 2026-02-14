На переконання американського посла при НАТО Метью Вітакера, для того, щоб завершити російсько-українську війну достатньо лише одного дзвінка диктатору Володимиру Путіну від глави Китаю Сі Цзіньпіня.

Китай відіграє одну з ключових ролей у російсько-українській війні

Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення, — вважає американський посол. Поширити

Окрім того, Вітакер звернув увагу на те, що режим Сі міг би припинити закупівлю російської нафти й газу.

Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю, — заявив член команди Дональда Трампа. Поширити

Що важливо розуміти, починаючи з 2022 року Москва та Пекін налагодили ще тісніші партнерські відносини.

Так, країна-агресорка РФ покладається на Китай у питаннях постачання критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншого військового обладнання.

Попри це, режим Сі продовжує публічно заперечувати свою роль у підтримці путінської воєнної машини.