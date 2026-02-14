"Ми готові зустрітися". Зеленський публічно звернувся до Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми готові зустрітися". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Зеленський хоче тет-а-тет з Путіним
Джерело:  The Atlantic

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що він готовий до зустрічі з російським диктатором Володимир Путін у будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі. Головна ціль залишається незмінною — справедливо та якомога швидше завершити російсько-українську війну.

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що може вирішити територіальні питання лише з Путіним.
  • Однак диктатор продовжує уникати зустрічі з українським лідером.

Зеленський хоче тет-а-тет з Путіним

За словами глави держави, його не цікавлять емоції під час зустрічі з російським диктатором.

Володимир Зеленський наголосив, що досі між Україною та РФ є питання, які ніхто, крім них, не може вирішити.

Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі і виправдовуючи свої дії. Зараз проти нього фізично воює тільки одна держава — Україна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, він не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.

Однак така потреб наразі дійсно існує, тому він вкотре публічно закликав російського диктатора згодитися на їхні переговори тет-а-тет.

Американці запитують, що ми думаємо про ідею такої зустрічі. Ми сказали, що підтримаємо її. Ми готові зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі, — заявив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії
Андрій Сибіга
Сибіга і Ван Ї
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США вважають, що один дзвінок може завершити війну РФ проти України
Сі Цзіньпін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розпочала новий контрнаступ — інсайдери
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?