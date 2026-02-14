"Ми готові зустрітися". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що він готовий до зустрічі з російським диктатором Володимир Путін у будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі. Головна ціль залишається незмінною — справедливо та якомога швидше завершити російсько-українську війну.

Зеленський хоче тет-а-тет з Путіним

За словами глави держави, його не цікавлять емоції під час зустрічі з російським диктатором.

Володимир Зеленський наголосив, що досі між Україною та РФ є питання, які ніхто, крім них, не може вирішити.

Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі і виправдовуючи свої дії. Зараз проти нього фізично воює тільки одна держава — Україна. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, він не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.

Однак така потреб наразі дійсно існує, тому він вкотре публічно закликав російського диктатора згодитися на їхні переговори тет-а-тет.