"Ми готові зустрітися". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що він готовий до зустрічі з російським диктатором Володимир Путін у будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі. Головна ціль залишається незмінною — справедливо та якомога швидше завершити російсько-українську війну.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що може вирішити територіальні питання лише з Путіним.
- Однак диктатор продовжує уникати зустрічі з українським лідером.
Зеленський хоче тет-а-тет з Путіним
За словами глави держави, його не цікавлять емоції під час зустрічі з російським диктатором.
Володимир Зеленський наголосив, що досі між Україною та РФ є питання, які ніхто, крім них, не може вирішити.
Як зазначив український лідер, він не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.
Однак така потреб наразі дійсно існує, тому він вкотре публічно закликав російського диктатора згодитися на їхні переговори тет-а-тет.
