"Мы готовы встретиться". Зеленский публично обратился к Путину

Источник:  The Atlantic

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что готов к встрече с российским диктатором Владимир Путин в любом формате, кроме Москвы или Беларуси. Главная цель остается неизменной — справедливо завершить российско-украинскую войну.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что может решить территориальные вопросы только с Путиным.
  • Однако диктатор продолжает избегать встреч с украинским лидером.

По словам главы государства, его не интересуют эмоции во время встречи с российским диктатором.

Владимир Зеленский подчеркнул, что до сих пор между Украиной и РФ есть вопросы, которые никто кроме них не может решить.

Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение на этот счет, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас против него физически воюет только одно государство — Украина.

Как отметил украинский лидер, он не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.

Однако такая потребность сейчас действительно существует, поэтому он в очередной раз публично призвал российского диктатора согласиться на их переговоры тет-а-тет.

Американцы спрашивают, что мы думаем об идее такой встречи. Мы сказали, что поддержим ее. Мы готовы встретиться в любом формате, кроме Москвы или Белоруссии, — заявил Зеленский.

