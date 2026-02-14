"Мы готовы встретиться". Зеленский публично обратился к Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что готов к встрече с российским диктатором Владимир Путин в любом формате, кроме Москвы или Беларуси. Главная цель остается неизменной — справедливо завершить российско-украинскую войну.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что может решить территориальные вопросы только с Путиным.
- Однако диктатор продолжает избегать встреч с украинским лидером.
Зеленский хочет тет-а-тет с Путиным
По словам главы государства, его не интересуют эмоции во время встречи с российским диктатором.
Владимир Зеленский подчеркнул, что до сих пор между Украиной и РФ есть вопросы, которые никто кроме них не может решить.
Как отметил украинский лидер, он не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.
Однако такая потребность сейчас действительно существует, поэтому он в очередной раз публично призвал российского диктатора согласиться на их переговоры тет-а-тет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-