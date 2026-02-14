Українські воїни уразили російський десантний катер БК-16

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом останніх кількох діб Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих російських цілей, а саме транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів армії РФ.
Головні тези:
- Майже всі уражені цілі знаходилися на ТОТ України.
- Актуальні втрати Росії та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Генштаб повідомив про нові успішні діпстрайки ЗСУ
У межах щоденного скорочення наступального потенціалу армії РФ українські війська активно здійснюють ураження ключлових військових об’єктів противника.
Так, під удар Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях Криму потрапив російський транспортно-десантний катер БК-16.
Що важливо розуміти, це сталося 12 лютого у районі н.п. Новоозерне.
Ба більше, цього ж дня поблизу населенего пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.
За словами українських воїнів, втрати ворога наразі з’ясовуються та будуть офіційно оголошені згодом.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-