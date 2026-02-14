Українські воїни уразили російський десантний катер БК-16

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом останніх кількох діб Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих російських цілей, а саме транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів армії РФ.

Генштаб повідомив про нові успішні діпстрайки ЗСУ

У межах щоденного скорочення наступального потенціалу армії РФ українські війська активно здійснюють ураження ключлових військових об’єктів противника.

Так, під удар Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях Криму потрапив російський транспортно-десантний катер БК-16.

Що важливо розуміти, це сталося 12 лютого у районі н.п. Новоозерне.

Ба більше, цього ж дня поблизу населенего пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

Серед іншого, у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв'язку російських окупантів. Окрім того, вчора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога, — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

За словами українських воїнів, втрати ворога наразі з’ясовуються та будуть офіційно оголошені згодом.