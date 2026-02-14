"Омега" провела унікальну операцію для порятунку бійця з полону РФ

Центр спеціального призначення "Омега" НГУ офіційно підтвердив, що зміг реалізувати унікальну операцію фактично в тилу ворога на Покровському напрямку.

"Омега" розповіла про свою нову унікальну операцію

Як повідомляє Національна гвардія України, у межах спеціальної операції вдалося успішно звільнити бійця “Омеги”.

Що важливо рзуміти, український воїн перебував у ворожому полоні майже місяць — аж 27 діб.

З заявою з цьго приводу вже виступив командир Центру спеціального призначення “Омега” Павло Яцюк.

Він офіційно підтвердив, що офіцер-спецпризначинець з позивним «Карат», вже прямує до Києва на лікування у звʼязку з отриманими пораненнями.