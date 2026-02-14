"Омега" провела уникальную операцию для спасения бойца из плена РФ

Центр специального назначения Омега НГУ официально подтвердил, что смог реализовать уникальную операцию фактически в тылу врага на Покровском направлении.

"Омега" рассказала о своей новой уникальной операции

Как сообщает Национальная гвардия Украины, в рамках специальной операции удалось успешно спасти бойца "Омеги".

Что важно понимать, украинский воин находился во вражеском плену почти месяц — 27 суток.

С заявлением по этому поводу уже выступил командир Центра специального назначения "Омега" Павел Яцюк.

Он официально подтвердил, что офицер с позывным “Карат”, уже направляется в Киев на лечение в связи с полученными ранениями.