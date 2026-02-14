"Омега" провела уникальную операцию для спасения бойца из плена РФ
Украина
"Омега" провела уникальную операцию для спасения бойца из плена РФ

"Омега" рассказала о своей новой уникальной операции
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Центр специального назначения Омега НГУ официально подтвердил, что смог реализовать уникальную операцию фактически в тылу врага на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Организаторов операции не испугало то, что ее придется проводить в российском тылу.
  • "Омега" подчеркнула, что никогда не бросает на произвол судьбы своих побратимов.

"Омега" рассказала о своей новой уникальной операции

Как сообщает Национальная гвардия Украины, в рамках специальной операции удалось успешно спасти бойца "Омеги".

Что важно понимать, украинский воин находился во вражеском плену почти месяц — 27 суток.

С заявлением по этому поводу уже выступил командир Центра специального назначения "Омега" Павел Яцюк.

Он официально подтвердил, что офицер с позывным “Карат”, уже направляется в Киев на лечение в связи с полученными ранениями.

Спасибо за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО «А» СБУ и Красная Калина — 14 Бригада НГУ 1 корпуса «Азов». В отличие от страны-агрессора мы своих не бросаем, — подчеркнул Павел Яцюк.

