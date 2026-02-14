Украинские воины поразили российский десантный катер БК-16
Украинские воины поразили российский десантный катер БК-16

Генштаб ВСУ
катер РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние несколько суток Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных российских целей, а именно транспортно-десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов армии РФ.

Главные тезисы

  • Почти все пораженные цели находились на ВОТ Украины.
  • Актуальные потери России и масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.

Генштаб сообщил о новых успешных дибасстрайках ВСУ

В рамках ежедневного сокращения наступательного потенциала армии РФ украинские войска активно производят поражение ключевых военных объектов противника.

Так, под удар Сил обороны Украины на временно оккупированных территориях Крыма попал российский транспортно-десантный катер БК-16.

Что важно понимать, это произошло 12 февраля в районе н.п. Новоозерное.

Более того, в этот же день вблизи населенного пункта Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов. Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоэкономического (ВОТ Донецкой области) поражен состав боеприпасов врага, — сказано в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

По словам украинских воинов, потери врага выясняются и будут официально объявлены чуть позже.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

